Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Bargeld aus Bäckerei-Filiale gestohlen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Während der Öffnungszeit eines Supermarktes in der Schwarzwaldstraße in Denzlingen soll sich ein bislang unbekannter Täter am Montag, 2. Oktober 2023, zwischen 19 und 21.30 Uhr in den dort befindlichen Bereich einer bereits geschlossenen Bäckerei-Filiale begeben und Bargeld entwendet haben.

Über die Höhe des erbeuteten Bargeldes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Der Polizeiposten Denzlingen (Tel.: 07666/9383-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681/4074-0) rund um die Uhr entgegen.

