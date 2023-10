POL-FR: Titisee-Neustadt: Straßenschild beschädigt und Ortsschild entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein unbewohntes Wohnanwesen unter Wasser gesetzt und somit einen hohen Sachschaden verursacht haben Unbekannte in der Haslachstraße in Feldberg-Falkau. Der Schaden wurde am 30.09.2023 bemerkt und der Polizei mitgeteilt. Die Tat selbst ereignete sich vermutlich zwischen Mitte August und Ende ...

