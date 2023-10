Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Anhänger für Geschwindigkeitsüberwachung mutwillig beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein in Schliengen an der Umgehungsstraße stehender Anhänger für Geschwindigkeitsüberwachung wurde in der Nacht von Montag, 02.10.2023, auf Dienstag, 03.10.2023, von Unbekannten mutwillig beschädigt. Nach Sachlage wurde der Anhänger mit einem Fahrzeug / einer Arbeitsmaschine angehoben, etwa 50 Meter weit transportiert und eine Böschung hinab in einen Bach geworfen. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

