Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennender Mülleimer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntag (17.09.2023) ein Müllcontainer an der Hackstraße in Brand geraten. Ein Anwohner meldete gegen 04.35 Uhr den Brand des Papiercontainers in einem Unterstand im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Eine kurz darauf eingetroffene Polizeistreife versuchte den Brand des Papiercontainers mittels Feuerlöscher zu löschen und entfernte weitere danebenstehende Container. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand kurze Zeit später. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

