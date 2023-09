POL-S: 22-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (14.09.2023) und Samstag (16.09.2023) in drei Wohnungen an der Wilhelmstraße, der Gutenbergstraße und der Wolframstraße eingebrochen. Die Täter gelangten in der Nacht zum Freitag, zwischen 23.00 Uhr und 09.00 Uhr über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung an der Wilhelmstraße und erbeuteten unter anderem einen Lautsprecher sowie weitere ...

mehr