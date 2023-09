Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Trickdiebstahl gescheitert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Sonntagmittag (17.09.2023) versucht, in der Helfferichstraße eine 81 Jahre alte Dame zu bestehlen. Die 81-Jährige lief gegen 13.00 Uhr die Helfferichstraße entlang, als die Unbekannte sie in ein Gespräch verwickelte. Nachdem sie die Dame mehrfach am Arm berührte und versuchte, den Verschluss ihrer Uhr zu öffnen, rief die 81-Jährige um Hilfe. Die Unbekannte flüchtete daraufhin und stieg in ein dunkles Auto ein, in dem eine männliche Person am Steuer saß. Bei der Täterin handelt es sich um eine etwa 30 Jahre alte und 160 bis 165 Zentimeter große, korpulente Frau. Sie hatte dunkle rotbraune, schulterlange Haare und auffällig betonte Augenbrauen. Außerdem trug sie eine erdfarbene Jacke und sprach Englisch. Zu dem Fahrer des Fluchtautos ist keine Personenbeschreibung bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu wenden.

