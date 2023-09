Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Täter eines versuchten Tötungsdeliktes festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (17.09.2023) einen 40-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Männer im Alter von 32 und 38 Jahren lebensbedrohlich verletzt zu haben. Die drei Männer trafen sich mit drei weiteren Personen am Samstag (16.09.2023) in einer Wohnung an der Tannenbergstraße. Kurz bevor der 40-Jährige das Treffen gegen 22.30 Uhr verließ, geriet er mit dem 38-Jährigen in Streit. In dessen Verlauf fügte der 40 Jahre alte Mann dem Kontrahenten offenbar Stichverletzungen zu. Der 32-Jährige, welcher auf den Streit aufmerksam wurde, verfolgte den flüchtenden Mann in Richtung der Haltestelle Beskidenstraße. Dort soll der 40-Jährige dem 32-Jährigen eine Schnittverletzung im Bereich des Oberkörpers zugefügt haben und zunächst unerkannt geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten beide Männer mit akut lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide befinden sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Nach sofort eingeleiteten, intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte der mutmaßliche Täter noch am Sonntag festgenommen werden. Der 40 Jahre alte Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Montags (18.09.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

