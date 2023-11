Polizei Köln

POL-K: 231116-2-K Schuljunge an Porzer Kreisverkehr angefahren - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Mittwoch (15. November) gegen 13.20 Uhr soll ein älterer, grauhaariger Mann am Steuer eines schwarzen Mercedes am Kreisverkehr Magazinstraße/Nachtigallenstraße in Köln Porz-Wahnheide einen 13 Jahre alten Radfahrer angefahren haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Autofahrer vom Kreisverkehr kommend in die Nachtigallenstraße eingebogen, als der Junge auf seinem Rad den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Nach dem seitlichen Zusammenprall soll der Verursacher vom Unfallort geflüchtet sein, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere dem flüchtigen Pkw-Fahrer machen können, dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

