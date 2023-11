Polizei Köln

POL-K: 231116-4-K Autoknacker nutzt gestohlene EC-Karte - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung sucht die Polizei Köln einen mutmaßlichen Autoknacker und Betrüger. Der bislang unbekannte Mann steht im Verdacht, bereits am Donnerstag (1. Juni) in Köln-Kalk einen Laptop aus einem 5er BMW entwendet zu haben. Wenige Stunden später soll derselbe Mann an einer Tankstelle auf der Amsterdamer Straße in Köln-Niehl Zigaretten und Getränke mit einer Debitkarte bezahlt haben, die zuvor in Köln-Niehl aus einem Auto gestohlen wurde. Durch einen Abgleich der Bilder der Überwachungskamera aus der Tankstelle mit denen der polizeilichen Videobeobachtung, konnte die Kriminalpolizei einen Zusammenhang zwischen den Taten herstellen.

Fotos des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/119951

Hinweise zur Identität des gesuchten Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an Poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jr/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell