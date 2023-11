Polizei Köln

POL-K: 231120-3-K Handtaschenraub in Lindenthal - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Straßenraub am Samstagnachmittag (18. November) zum Nachteil einer Seniorin (74) in Köln-Lindenthal fahndet die Polizei Köln nach einem Unbekannten mit kurzen schwarzen Haaren. Gegen 13 Uhr soll sich der als 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank beschriebene Schwarze der 74-Jährigen in Höhe der Kreuzung Uhlandstraße/Falkenburgstraße von hinten genähert und der Frau ihre Handtasche samt Portemonnaie entrissen haben. Mit seiner Beute soll der dunkel gekleidete Unbekannte zu Fuß über die Falkenburgstraße in Richtung Bachemer Straße geflüchtet sein.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen sowie zur Identität oder dem Aufenthaltsort des gesuchten Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs/iv)

