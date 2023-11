Polizei Aachen

POL-AC: Nach Einbruch in Lagerhalle - Polizei fasst zwei Männer

Stolberg (ots)

Zwei Männer sind am Samstagabend in eine Lagerhalle für Schrott eingebrochen. Die Polizei konnte sie kurze Zeit später unter anderem mithilfe eines Polizeihundes stellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer gegen 22.10 Uhr durch ein Fenster in die Halle am Leimberg eingebrochen. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten einen 42-jährigen Mann aus Würselen und einen 33-jährigen Mann aus Eschweiler stellen. Die Männer sagten, sie hätten nichts stehlen wollen, sondern lediglich Interesse an dem Gebäude gehabt ("lost places").

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell