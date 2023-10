Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, Gemarkung Haieshausen. Kreisstraße 649 Haieshausen -- Olxheim.Zeit>: Montag, 30. 10. 2023, 00:05 Uhr. Eine 22- jährige Northeimerin befuhr mit ihrem PKW VW die K 649, von Haieshausen kommend, in Fahrtrichtung Olxheim und wollte einem auf der Fahrbahn befindlichen Fuchs ausweichen. Beim diesem Ausweichmanöver geriet sie von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Straßenbaum. Die 22-Jährige wurde durch den Anprall am Baum leicht verletzt und sie wurde zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Northeim zugeführt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 7500.- Euro.

