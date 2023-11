Polizei Köln

POL-K: 231120-2-K Zwei schwer verletzte Radfahrer am Wochenende - Klinik

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen im Stadtteil Vingst und in der Innenstadt sind am Sonntag (19. November) zwei Radfahrer (57, 73) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kamen beide ohne fremde Beteiligung zu Fall.

Die Unfälle im Detail:

In der Innenstadt stürzte gegen 2.15 Uhr ein 57-jähriger Radfahrer aus ungeklärter Ursache bei regennasser Fahrbahn auf der Venloer Straße Ecke Hohenzollernring, als er in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Rettungskräfte brachten ihn mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

Gegen 11.15 Uhr kam ein 73-Jähriger im Stadtteil Vingst mit seinem Pedelec auf der Ostheimer Straße Ecke Vingster Ring zu Fall, als er die Kreuzung überquerte. Nach eigenen Angaben war er mit seinem Pedelec auf dem regennassen Fahrradweg weggerutscht. Rettungskräfte brachten den Kölner mit einer Schulterverletzung in ein Krankenhaus. (sw/cs)

