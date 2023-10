Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf dem Wieksweg - eine Person schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Montagmittag (02.10., 13.00 Uhr) befuhr ein 77-jähriger Mann aus Oelde mit einem Audi den Wieksweg in Richtung St. Vit. Entgegengesetzt befuhr zeitgleich ein 44-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Trecker plus Anhänger den Wieksweg. Im Bereich der Einmündung Auf der Wegböhne kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden. Der 77-Jährige wurde durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr aus seinem Auto befreit. Anschließend wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

An dem Anhänger und an dem Pkw entstand jeweils Sachschaden. Zudem wurde der Asphalt und die Bankette in Höhe der Unfallstelle beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 32.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell