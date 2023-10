Polizei Gütersloh

POL-GT: 77-jährige Autofahrerin kollidiert mit geparktem Pkw

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Eine 77-jährige Autofahrerin erlitt am Samstagnachmittag (30.09., 16.14 Uhr) auf dem Südring schwere Verletzungen.

Die Gütersloherin befuhr den Südring in Fahrtrichtig Brockweg. Dabei kam sie von ihrer Fahrspur ab und ihr VW kollidierte mit einem am Straßenrand abgestellten VW. Möglicherweise ist eine internistische Ursache der Grund für den Unfall.

Die 77-Jährige wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus gefahren. An den Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell