POL-GT: Schlägerei an der Schledebrückstraße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Wie bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht, zeigte eine jugendliche Schülerin an, dass sie am Dienstag, 19.09. von einem bislang unbekannten Mann unsittlich berührt worden ist. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5607436 Zwischenzeitlich meldete sich ein weiteres Mädchen mit ihren Eltern bei der Polizei. Sie gab an von einem Mann vor ein paar Tagen in der ...

