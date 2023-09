Polizei Gütersloh

POL-GT: Weitere Schülerin gibt an belästigt worden zu sein

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Wie bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht, zeigte eine jugendliche Schülerin an, dass sie am Dienstag, 19.09. von einem bislang unbekannten Mann unsittlich berührt worden ist. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5607436

Zwischenzeitlich meldete sich ein weiteres Mädchen mit ihren Eltern bei der Polizei. Sie gab an von einem Mann vor ein paar Tagen in der Buslinie 201 ebenfalls unsittlich berührt worden zu sein. Die Tat soll sich am Montag, 18.09. gegen 13.30 Uhr auf dem Weg nach Avenwedde ereignet haben. Am vergangenen Montag, 25.09. erkannte das Kind den Mann vor dem Städtischen Gymnasium an der Schulstraße wieder, als er sie am Arm fasste. Sie riss sich los und informierte richtigerweise die Lehrer. Weitere Schülerinnen und Schüler sollen den Vorfall beobachtet haben.

Der Mann soll graue Kleidung und eine dunkle Umhängetasche getragen haben. Insgesamt wirkte er ungepflegt.

Ob es einen Tatzusammenhang zu der Tat am 19.09. gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise. Wer kann Angaben zu dem Mann und den Geschehnissen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell