POL-GT: Verkehrsunfall auf der Alleestraße

Gütersloh (ots) - Langenberg (FK) - Zwischen Dienstag (26.09., 15.00 Uhr) und Mittwoch (27.09., 06.15 Uhr) wurde in den Bauhof an der Wiedenbrücker Straße eingebrochen. Die Täter hebelten an mehreren Fenstern und an einer Tür, um aus dem Inneren hochwertige Werkzeuge zu stehlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? ...

