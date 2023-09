POL-GT: Einbruch in Gütersloh - Auf der Benkert

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Auf der Neuenkirchener Straße ist es in Höhe der Vossenstraße am Dienstagvormittag (26.09., 11.00 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mazda-Fahrer aus Gütersloh beabsichtigte nach links in die Vossenstraße abzubiegen, als es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden E-Bike-Fahrer kam. Der 71-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. ...

