POL-GT: sicher.mobil.leben - Einsatzbilanz der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (FK) - Seit dem vergangenen Wochenende wird eine 13-Jährige vermisst, welche im Kreis Gütersloh gemeldet ist. Bushra ist wiederholt abgängig und hat überregional Anlaufadressen. Unter anderem in Wuppertal, in Gütersloh, in Bielefeld und in anderen Bundesländern. Das Kind hat dunkle Haare, braune Augenfarbe, ist schlank und 160cm groß. Zuletzt trug sie ein weißes, geschnürtes ...

