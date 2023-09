Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen nach Übergriff in Rheda gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bereits vor einigen Tagen, in der Nacht von Donnerstag, 14.09. auf Freitag, 15.09., kam es an der Schulte-Mönting Straße zu einem Übergriff zum Nachteil eines 30-jährigen Mannes.

Der Rheda-Wiedenbrücker war in der Nacht eigenen Angaben nach zu Fuß unterwegs, als er im innerstädtischen Bereich von einem unbekannten Mann mit einem brennenden Gegenstand beworfen wurde. Der Unbekannte war mit einem Fahrrad unterwegs und verschwand direkt in der Dunkelheit. Der 30-jährige erlitt nicht unerhebliche Verletzungen an der Hand. Erst im Nachgang informierte er die Polizei.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Der bislang unbekannte Täter soll polnisch gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell