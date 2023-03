LPI-NDH: Zeugensuche nach Straßenverkehrsgefährdung

Kleinbartloff (ots) - Am Sonnabend, den 11.03.2023 wurden Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld nach Kleinbartloff gerufen. Hier wurde in der Nacht zuvor in Nebengebäude auf vier nebeneinanderliegenden Grundstücken eingebrochen. Diese liegen am Ortsrand und sind von einem Feldweg aus gut zu erreichen. Da es in der Nacht zuvor leicht geschneit hatte, waren Schuhabdrücke deutlich sichtbar. Da alle die gleiche Größe und Profilierung hatten, gehen wir von einem Täter aus. ...

