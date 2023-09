POL-GT: 71-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh - Die Feuerwehr wurde am Mittag wegen eines Reizgasalarms zu einem Einsatz an die Elly-Heuss-Knapp-Realschule gerufen. In einem Treppenhaus wurde beißender Geruch wahrgenommen. Drei Schüler der 7. und 8. Klasse klagten nach Ende der zweiten großen Pause gegen 11.50 Uhr plötzlich ...

mehr