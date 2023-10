Polizei Gütersloh

POL-GT: Ausgebrannter Pkw nach abkommen von der Fahrbahn

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück -(RB)- In der Nacht von Montag auf Dienstag, kam es in Rheda-Wiedenbrück zu einem Alleinunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde und ihr Pkw im Anschluss ausgebrannt ist. Gegen 01:29 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück, den Tecklenburger Weg aus Richtung B 64 kommend in Richtung Gütersloher Straße. Nach Durchfahren einer Rechtskurve, kam der man mit seinem 3-er BMW nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich der Wagen blieb auf dem Dach liegen und fing Feuer. Der Fahrer welcher alleine im Fahrzeug war, konnte sich noch vor Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte befreien. Vor Ort wurde dann von den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Weiterhin gab der Mann an, Drogen konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 mg/l. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Vermutlich besaß die Person keinen Führerschein, so dass zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da es sich bei dem BMW um ein älteres Fahrzeug handelte, schätz die Polizei den Schaden auf ca. 5000 EUR. Lebensgefahr besteht für die verletzte Person nicht.

