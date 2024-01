Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Lkw-Brand auf Logistiklagerparkplatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberhausen (ots)

Am frühen Dienstagabend wurde der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein brennender Lkw auf dem Parkplatz eines Logistiklagers in Oberhausen-Holten gemeldet. Als der alarmierte Löschzug der Feuerwache 2 (Sterkrade) an der Einsatzstelle eintraf, hatte das Feuer bereits auf zwei weitere daneben geparkte Zugmaschinen übergegriffen. Durch den schnellen und massiven Löschangriff konnte eine Brandausbreitung auf die Sattelauflieger sowie auf zwei dahinter geparkte Zugmaschinen verhindert werden. Der nachalarmierte Löschzug der Feuerwache 1 sowie ein zusätzliches Tanklöschfahrzeug mit 5.000 Liter Wasser kamen nicht zum Einsatz.

Nach ca. zwei Stunden war der Einsatz für die Einsatzkräfte beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell