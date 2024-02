POL-AA: Ostalbkreis: Erhebliche Rauchentwicklung - Geldbörse entwendet und eingekauft - Fahrzeug machte sich selbständig - Sonstiges

Aalen (ots) - Rot am See: Unfallflucht Ein Lkw-Fahrer streifte am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr einen in einer Parkbucht in der Hauptstraße geparkten Mazda. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Hinweise zum noch ...

