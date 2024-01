Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener Autofahrer auf der B9

Ludwigshafen-Edigheim (ots)

Durch eine Verkehrsteilnehmerin wurde am Freitagmorgen des 26.01.2024 ein Fahrzeug gemeldet, welches ihr auf der B9 aufgrund einer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Das Fahrzeug wurde durch die Mittlerin verfolgt und konnte so in der Oppauer Straße im Stadtteil Edigheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest mit dem 45-jährigen Fahrer aus Ludwigshafen ergab einen Wert von 0,84 Promille. Der Fahrer gab an am Vorabend Alkohol getrunken zu haben. Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen auf die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell