Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Apotheke

Erfurt (ots)

Einbrecher schlugen in der Nacht zu Donnerstag in einer Apotheke in Stotternheim zu. Um in das Haus zu gelangen, hatten die unbekannten Täter eine Tür aufgebrochen. Die Diebe stahlen aus den Kassen der Apotheke die Einsätze mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Tat blieb bis zum Morgen unbemerkt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren der Einbrecher und leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (JN)

