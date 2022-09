LPI-NDH: Verwirrt

Keula (ots) - Zu einem Unfall in einer Linkskurve am Ortsausgang in Keula Richtung Friedrichsrode kam es am 19.09.2022 gegen 19:20 Uhr, als ein aus Richtung Ortsmitte fahrender Lkw Daimler Benz gegen einen verkehrsbedingt wartenden Renault Kleintransporter stieß. Am Lkw konnte kein Schaden festgestellt werden, am Transporter entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser ...

