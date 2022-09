LPI-NDH: Unfall mit zwei Verletzten

Sondershausen (ots) - Auf der L 2085 zwischen Schernberg und der Schernberger Holzecke kam es am 19.09.2022 gegen 19:30 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Reh. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Das Reh wurde durch den Jagdpächter abgeholt. Auf der L1215 zwischen Reinsdorf und Gehofen stießen am 19.09.2022 gegen 20:00 Uhr ein Pkw und ein Reh zusammen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden, das Reh musste waidmännisch erlegt werden. Rückfragen bitte ...

