Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Landkreis Eichsfeld vom 19.09.22-20.09.22

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Wildunfall

Auf der K 124 zwischen Krombach und Bernterode ereignete sich am 19.09.22 gegen 21:12 Uhr ein Wildunfall. Ein Pkw kollidierte mit einem über die Straße wechselndem Reh. Das Reh verendete an der Unfallstelle am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden.

Auffahrunfall

Am 19.09.22 um 17:10 Uhr wollte ein Fahrzeug in der Hauptstraße in Teistungen nach links auf ein Grundstück einbiegen. Der hinter ihm fahrende Pkw Audi hielt entsprechend an. Der VW, welcher hinter dem Audi fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Der Fahrer des Audi wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Unfallflucht

Die Fahrerin eines Pkw VW parkte ihr Fahrzeug am 17.09.22 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 13:25 Uhr in Dingelstädt, An der Unstrut am rechten Fahrbahnrand. Als sie wieder zum Fahrzeug zurückkam, sah sie die Beschädigungen am Stoßfänger hinten links. Vermutlich stieß ein anderes unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den VW, verursachte Sachschaden und entfernte sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell