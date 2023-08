LPI-EF: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Erfurt (ots) - Unbekannte verursachten in Erfurt bei einem Dieseldiebstahl hohen Sachschaden. Wie der Geschädigte am Mittwoch bei der Polizei zur Anzeige brachte, bohrten die Täter in den Tank eines abgestellten LKWs ein kleines Loch und zapften so etwa 20 Liter Diesel im Wert von 35 Euro ab. Dabei verursachten sie an dem Tank einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm eine ...

mehr