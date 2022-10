Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Fiat Ducato

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte stahlen am Montag (17. Oktober) zwischen 3 Uhr und 12.30 Uhr einen weißen Fiat Ducato, der in der Schillerstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Am Fahrzeug waren zum Tatzeitpunkt Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht.

