POL-PPRP: Versuchte Erpressung und Raubüberfall in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Insgesamt fünf Auto-Einbrüche in Ludwigshafen wurden der Polizei gestern gemeldet. Mindestens drei von ihnen dürften auf Grund der räumlichen Nähe und des wahrscheinlichen Tatzeitraums im Zusammenhang mit einem PKW-Einbruch in der Niedererdstraße (wir berichteten: https://s.rlp.de/myUZ3) stehen. Aus einem Audi in der Mannheimer Straße wurde am 25.01.2024, gegen 02:30 Uhr, von zwei bislang ...

