Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240122.4 Herzhorn: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Herzhorn (ots)

Am heutigen Vormittag hat sich in Herzhorn ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet, bei dem eine Rentnerin sich schwere Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus kam.

Ein 64-Jähriger war mit seinem VW-Bus in Herzhorn auf der Straße Am Deich unterwegs und beabsichtigte, seine Fahrt in Richtung Glückstadt, Grillchaussee, fortzusetzen. Zeitgleich befuhr eine 82-Jährige die Grillchaussee aus Richtung Glückstadt kommend und wollte ihren Weg in Richtung Herzhorn, Am Deich, fortsetzen. Der Mann schnitt mit seinem Wagen jedoch den Fahrbahnverlauf, kam als zu weit nach links und kollidierte mit der Seniorin. Diese erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unversehrt.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unglück fahrbereit, die an ihnen entstandenen Schäden dürften bei insgesamt etwa 3.000 Euro liegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell