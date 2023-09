Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ukrainer schleust 23 Personen in seinem Renault Master auf der Ladefläche

Görlitz, Landkreis Görlitz (ots)

Neben den bereits am gestrigen Vormittag festgenommenen vier Schleusern klickten gegen 23.00 Uhr für einen weiteren Schleuser die Handschellen. Eine Streife der Bundesbereitschaftspolizei stellte den 41-jährigen Ukrainer als Fahrer eines roten Kleintransporters an der Anschlussstelle Görlitz fest. Während der Kontrolle vernahmen die Beamten Stimmen aus dem Inneren des Fahrzeuges. Nach Öffnen der verschlossenen Tür zum Laderaum, wurden 23 Personen, eng aneinander stehend und sitzend, im Transporter vorgefunden. Der Ukrainer wurde vor Ort festgenommen und muss sich nun wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdenden Umständen verantworten. Bei den Geschleusten handelt es sich um syrische Staatsangehörige. Insgesamt nahm die Bundespolizei am gestrigen Tag fünf Schleuser fest und 148 Migranten in Gewahrsam. (siehe auch PM vom 27. September 2023)

