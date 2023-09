Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Festgenommen, Strafe bezahlt, weitergereist

Görlitz (ots)

Am Samstagvormittag klickten zunächst an der Görlitzer Stadtbrücke die Handfesseln. Dort wurde ein polnischer Bürger (47) festgenommen, nach dem gefahndet wurde. Grund der Fahndung war ein offener Vollstreckungshaftbefehl, den die Staatsanwaltschaft Karslruhe im Juli dieses Jahres wegen Körperverletzung ausgestellt hatte. Der Mann verständigte letztlich seinen Sohn, der ihm kurz darauf Bargeld zur Verfügung stellte. Damit beglich er die offene Strafe einschließlich Verfahrensgebühren (831,00 Euro), anschließend reiste er weiter. Auch der Weiterreise eines Slowaken (44) stand nichts entgegen, nachdem dieser 1067,00 Euro eingezahlt hatte. Bei dem Betrag handelt es sich um eine Geldstrafe einschließlich Gebühren, die das Amtsgericht Laufen wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angeordnet hatte. Der Mann war am Abend am Rand der Neißestadt auf der Robert-Bosch-Straße festgenommen worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell