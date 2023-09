Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Am Stadtpark;

Unfallzeit: 21.09.2023, 14.30 Uhr;

Nur zu einer Seite blickend, mit In-Ear-Köpfhörern im Ohr ist am Donnerstag ein Radfahrer über eine Brücke zwischen einem Sportplatz an der Straße Am Stadtpark in Gronau und dem Antonius-Krankenhaus gefahren. Dabei stieß der Unbekannte mit einem entgegenkommenden Fußgänger zusammen, der in Richtung Krankenhaus unterwegs war. Der circa 1,80 Meter große, sportliche Mann mit einem dunklen, dichten Bart sowie nach hinten gegelten Haaren hielt kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Er trug eine hellblaue Jacke mit weißem Reißverschluss, eine Jeans und weiße Sportschuhe. Der Fußgänger begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

