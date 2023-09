Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher schlagen Autoscheibe ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Danziger Straße;

Tatzeit: zwischen 21.09.2023, 19.00 Uhr, und 22.09.2023, 05.20 Uhr;

Die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Wagens eingeschlagen haben Unbekannte in Bocholt. Der schwarze Mercedes der E-Klasse stand zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Freitag, 05.20 Uhr, auf der Danziger Straße, als es zu dem Geschehen kam. Ob die Täter Beute machten ist derzeit noch nicht klar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell