Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240122.2 Lägerdorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Lägerdorf (ots)

Am vergangenen Freitag sind Unbekannte zur Tageszeit in Abwesenheit der Bewohner in ein Haus in Lägerdorf eingestiegen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 14.20 Uhr bis 21.00 Uhr suchten Unbekannte das Grundstück in der Uhlandstraße auf. Durch den Garten begaben sie sich in den hinteren Bereich des Hauses und drangen von dort aus gewaltsam über ein Fenster in das Objekt ein. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Zimmer und entwendeten Bargeld, Ausweispapiere, Schmuck und Uhren. Die genaue Menge des Stehlguts sowie die Schadenshöhe sind noch unklar.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Uhlandstraße wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell