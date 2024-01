POL-IZ: 240122.1 Itzehoe: Trunkenheitsfahrt in der Nacht zum Sonntag

Heide (ots) - Am Mittwochnachmittag hat eine Streife in Heide einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Rauschmitteln am Steuer saß. Wie sich herausstellte, besaß der 34-Jährige zudem keinen Führerschein. Um 15.55 Uhr entschlossen sich die Beamten, den Fahrer eines Opels in der Hamburger Straße zu überprüfen, weil er nicht angeschnallt war. ...

