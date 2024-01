Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240119.4 Heide: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Heide (ots)

Am Mittwochnachmittag hat eine Streife in Heide einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Rauschmitteln am Steuer saß. Wie sich herausstellte, besaß der 34-Jährige zudem keinen Führerschein.

Um 15.55 Uhr entschlossen sich die Beamten, den Fahrer eines Opels in der Hamburger Straße zu überprüfen, weil er nicht angeschnallt war. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Dithmarscher ein, am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf mehrere unterschiedliche Substanzen. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten weiterhin fest, dass ihr Gegenüber keinen Führerschein besaß.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell