POL-IZ: 240119.5 Brunsbüttel: Hundebesitzerin gesucht!

Hohenlockstedt (ots) - Donnerstagmittag hat sich auf der Bundesstraße 77 in Hohenlockstedt ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen ereignet. Ursächlich war nach Angaben der Verursacherin schlechte Sicht. Gegen 13.00 Uhr war eine 24-jährige Frau in einem VW Polo auf der B 77 aus Richtung Hohenwestedt kommend in Richtung Itzehoe unterwegs. In Hohenlockstedt, Hungriger Wolf, geriet sie nach eigenen ...

mehr