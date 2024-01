Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240119.1 Kleve (Dithmarschen): Tödlicher Verkehrsunfall bei Winterglätte

Kleve (Dithm.) (ots)

Am gestrigen Nachmittag ist es in Kleve zu einem Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte gekommen. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt, eine der Insassinnen erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Gegen 14.35 Uhr war eine Frau in Begleitung ihres Sohnes mit einem Chevrolet auf der Landesstraße 149 aus Richtung Kleve kommend in Richtung Schlichting unterwegs. In einer leichten Rechtskurve mit Gefälle bei winterglatter Straße verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, der sich zu drehen begann. Mit der Fahrerseite kollidierte sie mit der Front eines entgegenkommenden Renaults und im Anschluss mit einem Baum. Die 47-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb später im Krankenhaus. Ihr 15-jähriger Sohn kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, die beiden 29 und 28 Jahre alten Insassinnen des zweiten beteiligten Fahrzeugs waren leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte auch sie in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten war die L 149 zwischen Kleve und Schlichting etwa drei Stunden vollständig gesperrt.

Die Schäden an den Unfallwagen belaufen sich insgesamt auf etwa 12.000 Euro.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell