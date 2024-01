POL-IZ: 240117.3 Heide: Einbruch in Tankstelle

Wilster (ots) - Am gestrigen Abend ist im Ortskern von Wilster ein Haus in Brand geraten und den Flammen komplett zum Opfer gefallen. Die Ermittlungen hat die Itzehoer Kripo übernommen, Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Gegen 18.10 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in den Kohlmarkt aus, weil dort ein seit Jahren unbewohntes Einfamilienhaus in Flammen stand. Das Feuer zerstörte das Objekt komplett, die Feuerwehr ...

