Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240116.5 Meldorf: Autofahrer fährt auf Tankstellengelände gegen einen Staubsaugerautomaten und entfernt sich, Zeugen gesucht

Meldorf (ots)

Am Dienstag (16.01.24) um 7 Uhr fuhr ein Autofahrer mit einem schwarzen Kleinwagen auf das Tankstellengelände an der Heider Straße. Aufgrund von Straßenglätte in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte er mit einem Staubsaugerautomaten und beschädigte diesen. Auch das Fahrzeug dürfte durch den Aufprall im vorderen rechten Bereich leicht beschädigt worden sein. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen circa Anfang 20jährigen Mann mit kurzen braunen Haaren. Er trug eine Brille und war mit Arbeitskleidung in grau und einem dunklen Pulli mit weißer Aufschrift bekleidet. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Meldorf unter 04832-20350 entgegen.

