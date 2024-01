POL-IZ: 240116.4 Itzehoe: Unfall bei Glätte

Sankt Michaelisdonn (ots) - Am Montag ist es einem Telefonbetrüger gelungen, von der Mitarbeiterin eines Geschäftes in Sankt Michaelisdonn die Codes von Guthabenkarten zu erlangen. Dadurch entstand ein Schaden von mehr als 400 Euro. Am Vormittag erhielt die Verantwortliche eines Ladens den Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin der Lotto-Zentrale ausgab und erforderliche Arbeiten an dem in dem Geschäft ...

mehr