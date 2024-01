Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240116.3 Sankt Michaelisdonn: Betrug per Telefon

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Montag ist es einem Telefonbetrüger gelungen, von der Mitarbeiterin eines Geschäftes in Sankt Michaelisdonn die Codes von Guthabenkarten zu erlangen. Dadurch entstand ein Schaden von mehr als 400 Euro.

Am Vormittag erhielt die Verantwortliche eines Ladens den Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin der Lotto-Zentrale ausgab und erforderliche Arbeiten an dem in dem Geschäft befindlichen Terminal ankündigte. Zur Durchführung der Wartung sei es erforderlich, so die Betrügerin, dass die Anzeigende mehrere Codes von Gutschein-Karten, unter anderem von Google Play-Karten, telefonisch durchgebe. Angeblich ließ sich der Defekt an dem Gerät jedoch nicht beheben, so dass die Betrügerin für den Nachmittag einen Mitarbeiter ankündigte. Nach dem Telefonat kam der Anzeigenden der Sachverhalt komisch vor und sie realisierte, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden war.

Über die Lotto-Zentrale ließ sich das Geld der eingelösten Guthabenkarten nicht zurückholen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell