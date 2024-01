POL-IZ: 240116.1 Meldorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Meldorf (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, in die Bücherei in Meldorf einzudringen. Sie richteten dabei einen nicht unerheblichen Schaden an, entwendeten jedoch nichts. Im Zeitraum von Freitag, 16.00 Uhr, bis Samstag, 10.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam durch Auftreten einer Tür Zugang zu der Bibliothek in der Rosenstraße. Durch die Innentür gelangten die Einbrecher ...

