Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240115.4 Meldorf: Versuchter Einbruch in Bücherei

Meldorf (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, in die Bücherei in Meldorf einzudringen. Sie richteten dabei einen nicht unerheblichen Schaden an, entwendeten jedoch nichts.

Im Zeitraum von Freitag, 16.00 Uhr, bis Samstag, 10.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam durch Auftreten einer Tür Zugang zu der Bibliothek in der Rosenstraße. Durch die Innentür gelangten die Einbrecher offensichtlich nicht, so dass sie keine Beute machten. Der durch die Gewalteinwirkung angerichtete Sachschaden dürfte sich auf tausend Euro belaufen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell